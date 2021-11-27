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سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني

سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني
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المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين سرخيو توماس ماسا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

 

وفي بداية اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، وأكد سمو وزير الخارجية خلال اللقاء بأن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع جمهورية الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.

 

بدوره رحب رئيس مجلس النواب الأرجنتيني بسمو وزير الخارجية، وثمن زيارته إلى الأرجنتين، التي وصفها بالمهمة من أجل نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

 

وتناول اللقاء أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري ، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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