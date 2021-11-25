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مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع

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الجوازات : المخالفات تمنع إصدار أو تجديد جوازات السعوديين

الجوازات : المخالفات تمنع إصدار أو تجديد جوازات السعوديين

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الجوازات : المخالفات تمنع إصدار أو تجديد جوازات السعوديين

الجوازات : المخالفات تمنع إصدار أو تجديد جوازات السعوديين
https://almnatiq.net/?p=1074966
المناطق_متابعات

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط خلو سجل المواطن المستفيد من المخالفات والملاحظات ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر، كاشفة أن المخالفات لا تمنع المواطن من السفر إذا كان لا يوجد عليه منع من السفر.

 

وأفادت بأنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر» الإلكترونية، وفي حال وجود ملاحظة تعيق ذلك فيجب على المستفيد توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة «تواصل» المتاحة في منصة «أبشر» لتقديم الخدمة.

 

وأشارت إلى أن خدمة «تواصل» تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات⁩ من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

 

وكشفت «الجوازات» أن خطوات خدمة «تواصُل» عبر منصة «أبشر» كالتالي: تسجيل الدخول على منصة «أبشر»، ثم اختيار «خدمات» الموجودة أسفل قائمة «خدماتي»، ثم النقر على خيار «الجوازات»، ثم اختيار خدمة «تواصل»، ثم اختيار «طلب جديد»، ثم النقر على «تقديم الطلب».

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