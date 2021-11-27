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مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع

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الصحة : تسجيل (29) حالة وتعافي (40) حالة

الصحة : تسجيل (29) حالة وتعافي (40) حالة
https://almnatiq.net/?p=1074971
المناطق_واس

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (29) حالة مؤكدة وتعافي(40) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (44) حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(549671) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (538824) حالة .

 

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2)حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8832) حالة “رحمهم الله”.

 

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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