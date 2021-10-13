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هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المسابقة الأكاديمية لتصميم المكتبات العامة لعام 2021

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المسابقة الأكاديمية لتصميم المكتبات العامة لعام 2021
https://almnatiq.net/?p=1074980
المناطق_واس

اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم “مسابقة تصميم المكتبات العامة لعام 2021″، في الحفل الذي أقيم بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ لتتويج الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في المسابقة.

 

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 130 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات المحلية، تأهل منهم عشرة متسابقين للمرحلة النهائية، والذين عرضوا مشاريعهم على لجنة تحكيم متخصصة اختارت من بينهم خمسة فائزين وهم: ديما وهيب في المركز الأول، وعبدالرحمن الشهري ثانياً، وفهد الفراج ثالثاً، ومحمد الفهيد رابعاً، وفي المركز الخامس حلّ المتسابق عبدالعزيز المالكي.

 

وكانت الهيئة قد أطلقت هذه المسابقة مطلع العام الحالي من خلال مبادرة جوائز ومسابقات العمارة والتصميم التي تعنى بتنظيم المسابقات في تخصصات متنوعة وهي العمارة، التصميم الحضري، عمارة البيئة، التصميم الداخلي، التصميم الصناعي والتصميم الجرافيكي.

 

وركزت المسابقة في نسختها الأولى على تخصص العمارة تحت مسمى “المسابقة الأكاديمية لتصميم المكتبات العامة”. وذلك بالتعاون مع ثماني جامعات من مختلف مناطق المملكة حيث تم إدراج المسابقة ضمن المنهج الدراسي للفصل الثاني لعام 2021 لطلاب وطالبات كليات العمارة، حيث تنافس الطلاب على تصاميم مكتبات عامة مستوحاة من الهوية الثقافية لإحدى المناطق التالية: الرياض، جدة والدمام، والتي عكست فهم الطلاب العميق للسياق التاريخي والاجتماعي للمناطق، لتصبح المكتبة العامة مركزاً يحتفي بالمجتمع ويراعي جميع احتياجاته. تم تحكيم المتسابقين من قبل أبرز المتخصصين في القطاع وهم: البروفيسور علي الشعيبي، مؤسس مكتب “بيئة” للعمارة والتخطيط؛ م. نادية بخرجي، رئيسة مكتب NBA للعمارة والتصميم الداخلي؛ أ. د. منصور الزامل، الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية؛ م. بيرو ديميسفيسكي (Pero Dimcevski)، مدير مشاريع – قسم التخطيط الحضري في Neom.

 

وتسعى هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال هذه المسابقة إلى اكتشاف مواهب طلبة هذا القطاع وتسليط الضوء عليهم ليتم توجيههم في مسارات مهنية تتناسب مع مهاراتهم مما يساهم في تطوير قطاع العمارة والتصميم في المملكة.

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