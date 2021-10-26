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الإيسيسكو تدعو إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن في أفريقيا

الإيسيسكو تدعو إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن في أفريقيا

أبرز المواد

الإيسيسكو تدعو إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن في أفريقيا

الإيسيسكو تدعو إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن في أفريقيا
https://almnatiq.net/?p=1074988
المناطق_واس

دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الدكتور سالم بن محمـد المالك، إلى توحيد الجهود لبناء ثقافة السلام في الدول الأفريقية، وتعزيز آليات الحل السلمي للنزاعات والحد من أعمال العنف، وتشجيع التبادل الثقافي في أفريقيا، والحوار بين الأجيال وتعزيز المساواة.

 

واستعرض الدكتور المالك، في الكلمة المصورة التي وجهها اليوم إلى الجلسة الافتتاحية لمنتدى ” لواندا 2021 – منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام “، الذي تعقده منظمة اليونسكو بالشراكة مع حكومة أنغولا والاتحاد الأفريقي في لواندا، أهم المبادرات والبرامج التي أطلقتها المنظمة بهدف نشر قيم التسامح والتعايش والحوار .

 

وأشار في الكلمة إلى برنامج الإيسيسكو لتدريب النساء والشباب على القيادة من أجل السلام والأمن لعام 2021، للاضطلاع بمهمة نشر ثقافة السلام والعيش المشترك في مجتمعاتهم ودولهم، داعيا المنظمات الدولية إلى العمل سويا في سبيل تكوين أجيال من صناع السلام، يسهمون في قيادة العالم نحو عصر من السلام في المستقبل القريب، و مشددا على الدور الجوهري الذي يلعبه الشباب والنساء بصفتهم بناة السلام والأمن في مجتمعاتهم .

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