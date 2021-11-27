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أرسنال يفوز على نيوكاسل ويستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

أرسنال يفوز على نيوكاسل ويستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي
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عاد فريق أرسنال لطريق الانتصارات بفوزه على ضيفه نيوكاسل 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وسجل هدفي أرسنال يوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 56 و66.

 

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد النني بديلاً خلال الدقيقة 84 بدلاً من توماس بارتي.

 

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند ست نقاط في المركز العشرين الأخير.

 

وكان أرسنال خسر في الجولة الماضية أمام ليفربول برباعية نظيفة، لكنه تمكن من استعادة توازنه وتحقيق الفوز بهذه المباراة، ليحقق انتصاره السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

 

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لنيوكاسل بعد تعادلين متتاليين، ليظل الفريق بدون أي انتصار هذا الموسم حيث تلقى الخسارة في سبع مباريات وتعادل في ست.

 

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