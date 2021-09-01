مجموعة stc تحصد جوائز Effie 2021 الشرق الأوسط الذهبية

المناطق_واس

حصدت مجموعة شركة الاتصالات السعودية stc، مجموعة من الجوائز في حفل توزيع “جوائز Effie 2021 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حيث قدمت إجابات عن أسئلة الأفراد والمستخدمين حول شبكة 5G.

وفازت stc بالجائزة الذهبية لفئة “أفضل استخدام للبيانات”، كما فازت stc pay بالجائزة الذهبية عن تطبيقها التفاعلي لفئة “النجاح المستدام”، وفازت “جوي من stc” بالجائزة البرونزية لفئة “Fair Telco”.

وقامت مجموعة stc بتقديم إجابات تفاعلية عن أسئلة العملاء حول شبكة 5G ،من خلال جمع المعلومات واستخراج البيانات حول استفسارات الأفراد، وتحليلها والإجابة عنها بطرق مُبسطة، وإنشاء مقطع فيديو يتناول أغلب الإجابات.