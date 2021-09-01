احدث الأخبار

غداً…الكشف عن مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022
أهم الاخبار
 “أوكساچون”.. نموذج فريد للثورة الصناعية الرابعة على أرض المملكة
أبرز المواد
 مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية يجتمع في الدار البيضاء
أبرز المواد
 تتويج الجبيل والصفا والشباب والرائد أبطالًا لبطولة الاتحاد السعودي للكاراتيه
أبرز المواد
 مقتل جنديين جراء هجوم مسلح شمال غرب باكستان
أبرز المواد
 الأردن تسجل 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالعراق
أبرز المواد
 جامعة الدول العربية تنظم فعّالية “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”
أبرز المواد
 مجموعة stc تحصد جوائز Effie 2021 الشرق الأوسط الذهبية
أبرز المواد
 أرسنال يفوز على نيوكاسل ويستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالأمن العام تقبض على 16 مخالفا لنظام البيئة
أبرز المواد
 المواصفات السعودية تحقق المركز الأول في مؤشر التحول الرقمي الحكومي
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

غداً…الكشف عن مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022

غداً…الكشف عن مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022

أهم الاخبار
“أوكساچون”.. نموذج فريد للثورة الصناعية الرابعة على أرض المملكة

“أوكساچون”.. نموذج فريد للثورة الصناعية الرابعة على أرض المملكة

أبرز المواد
مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية يجتمع في الدار البيضاء

مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية يجتمع في الدار البيضاء

أبرز المواد
تتويج الجبيل والصفا والشباب والرائد أبطالًا لبطولة الاتحاد السعودي للكاراتيه

تتويج الجبيل والصفا والشباب والرائد أبطالًا لبطولة الاتحاد السعودي للكاراتيه

أبرز المواد

مجموعة stc تحصد جوائز Effie 2021 الشرق الأوسط الذهبية

مجموعة stc تحصد جوائز Effie 2021 الشرق الأوسط الذهبية
https://almnatiq.net/?p=1075020
المناطق_واس

حصدت مجموعة شركة الاتصالات السعودية stc، مجموعة من الجوائز في حفل توزيع “جوائز Effie 2021 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حيث قدمت إجابات عن أسئلة الأفراد والمستخدمين حول شبكة 5G.

 

وفازت stc بالجائزة الذهبية لفئة “أفضل استخدام للبيانات”، كما فازت stc pay بالجائزة الذهبية عن تطبيقها التفاعلي لفئة “النجاح المستدام”، وفازت “جوي من stc” بالجائزة البرونزية لفئة “Fair Telco”.

 

وقامت مجموعة stc بتقديم إجابات تفاعلية عن أسئلة العملاء حول شبكة 5G ،من خلال جمع المعلومات واستخراج البيانات حول استفسارات الأفراد، وتحليلها والإجابة عنها بطرق مُبسطة، وإنشاء مقطع فيديو يتناول أغلب الإجابات.

Advertisements

روابط ذات صلة

مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*