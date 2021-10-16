جامعة الدول العربية تنظم فعّالية “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”

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تُنَظّم جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة) حضورياً بعد غدٍ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، فعّالية “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة عام 1977م، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحٍ اليوم : إن الفعّالية تتضمن افتتاح معرض للوحات الجدارية والذي يَعرِض بالوثائق أساليب الاحتلال الاحتيالية لنهب ومُصادرة الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن عرض فيلم قصير بهذه المُناسبة.

وأشار إلى أن هذه الفعّالية تنظمها سنوياً الأمانة العامة للجامعة العربية وبعثاتها في الخارج، للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.