تتويج الجبيل والصفا والشباب والرائد أبطالًا لبطولة الاتحاد السعودي للكاراتيه

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اختتمت اليوم، منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه للأندية والهيئات الأولى (ناشئين أ و ب، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقات (القتال-الكاتا)، التي أقيمت على صالة نادي الرياض خلال الفترة من 25 – 27 نوفمبر الحالي، وشهدت مشاركة 65 ناديًا.

وتمكن فريق نادي الجبيل من الحصول على المركز الأول في الترتيب العام لدرجة الناشئين (أ)، فيما حصل فريق نادي هجر على المركز الثاني، وفريق نادي الوطن على المركز الثالث.

وحصل فريق نادي الصفا على المركز الأول في الترتيب العام لدرجة الناشئين (ب)، بينما تمكن فريق نادي الفيصلي من الحصول المركز الثاني، وفريق نادي الاتحاد على المركز الثالث.

وفي منافسات درجة الشباب استطاع فريق نادي الصفا من الحصول المركز الأول من الترتيب العام، بينما حصل فريق نادي الشباب على المركز الثاني، وفريق نادي الاتحاد على المركز الثالث.

وتمكن فريق نادي الشباب من الحصول على المركز الأول بالترتيب العام في منافسات درجة الأولمبي، فيما حصل فريق نادي الاتحاد على المركز الثاني، وفريق نادي الهلال على المركز الثالث.

وحصل فريق نادي الشباب على المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات الدرجة الأولى، بينما تحصل فريق نادي الاتحاد على المركز الثاني، وفريق نادي جدة على المركز الثالث.

وفي ختام منافسات البطولة، توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه محمد الدرع، الأبطال والأندية الحاصلة على المراكز الأولى في منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه للأندية والهيئات الأولى (ناشئين أ و ب، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقتي (القتال-الكاتا).

من جهته أبدى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، سعادته بالأعداد التي شهدتها البطولة طوال الأيام الماضية والمنافسة القوية بين جميع المشاركين والتي تدل على اهتمام وحرص الأندية على المشاركة في بطولات ومنافسات الكاراتيه.

ومن المقرر أن تلعب الأسبوع المقبل في الفترة من 2 – 4 ديسمبر المقبل، منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه للأندية والهيئات الثانية (ناشئين أ و ب، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقات (القتال-الكاتا) في منطقة عسير.