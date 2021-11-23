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الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

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بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع وزارة الموارد البشرية بمكة تدشن حملة لتشجير المنطقة

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بالفيديو ..سيارة ذاتية القيادة تصطدم بجمل في حادث مروع

بالفيديو ..سيارة ذاتية القيادة تصطدم بجمل في حادث مروع

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غداً…الكشف عن مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022

غداً…الكشف عن مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022
https://almnatiq.net/?p=1075047
المناطق_واس

يُعقد غداً مؤتمر صحفيّ “عن بعد”، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, وشركة رياضة المحركات السعودية، والمدير التنفيذي لمنظمة A.S.O يان لو مونيير, لإعلان مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022.

وسيكشف المؤتمر الصحفي عن مسار الرالي الذي سيقام في المملكة للسنة الثالثة على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022م، ومراحل السباق الـ 14 ومسافة كل مرحلة إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى المهمة المتعلقة بالسباق.

يذكر أن الفرنسي بيتر هانسيل قد فاز بنسخة العام الماضي 2021م، بعد منافسة قوية مع القطري “ناصر العطية” الذي حل في المرتبة الثانية، فيما جاء الإسباني “كارلوس ساينز” في المرتبة الثالثة.

 

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