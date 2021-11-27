بعد ظهوره بـ جنوب إفريقيا.. الصحة تشدد على ارتداء الكمامة لمواجهة  “أوميكرون”

جنوب إفريقيا سجلت خلال الأيام الماضية، إصابات متعددة بمتحور جديدة من فيروس كورونا، أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”.

وحرصا من وزارة الصحة، نشرت مجموعة من الإنفوجرافات لحث المواطنين على التعامل مع تحورات فيروس كوورنا، في إطار حملة “نتعاون.. ما نتهاون”.

وقالت الوزراة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن “الكمامة هي الخيار الأبسط والأكثر أمانا.. استمر في ارتداءها للحماية من الفيروسات المعدية”.

وحول أوقات ارتداء الكمامة؛ قال الوزارة إنه يجب ذلك خلال “التواجد في الأماكن المغلقة والأماكن العامة المزدحمة”.

وأكدت أن ارتداء الكمامة ضروري للحفاظ على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية وخاصة كورونا.

يذكر أن عددا من دول العالم أعلنت وقف حركة الطيران مع عدة دول بجنوب إفريقيا في إطار مواجهة المتحور الجديد من فيروس كوورنا.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول آخرى.

فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها.

وكذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.