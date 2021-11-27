الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.