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غدًا إفتتاح معسكر الدمام استعداداً لبطولة غرب آسيا للناشئين 2021

غدًا إفتتاح معسكر الدمام استعداداً لبطولة غرب آسيا للناشئين 2021
https://almnatiq.net/?p=1075080
المناطق_المنطقة الشرقية

إفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم غدًا معسكره الإعدادي في الدمام، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر القادم.

ويأتي “الأخضر” على رأس المجموعة الأولى،التي تضم إلى جانبه منتخبي العراق ولبنان واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (24) لاعبًا هم: محمد المحمود، محمود البريه، محمد جعفري، ياسين خالد، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، سعد المطيري، عبدالله البيشي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، حسين آل طه، ثامر الظفيري، نواف الجناحي، بدر البيشي، إبراهيم الدوسري، سعيد الزهراني، نواف البشري، محمد العيسي، فارس يوسف، طلال حاجي.

ومن المقرر أن يجري لاعبو المنتخب أولى حصصهم التدريبية بعد غدٍ، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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