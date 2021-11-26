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برعاية اتحاد الجامعات تنظيم بطولة الألعاب الإلكترونية الجامعية

برعاية اتحاد الجامعات تنظيم بطولة الألعاب الإلكترونية الجامعية
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المناطق_واس

ينظّم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بطولتي الألعاب الإلكترونية الجامعية للطلاب والطالبات، وذلك خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٥ ديسمبر المقبل.

وأوضح أمين عام الإتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي، أن بطولتي الألعاب الإلكترونية تأتي ضمن فعاليات الموسم الرياضي الـ١٢ للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتهدف إلى تعزيز الألعاب الإلكترونية الجامعية والاستفادة من الأوقات التي يقضيها الطلاب والطالبات في ممارسة الرياضة الإلكترونية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وإذكاء روح التنافس الشريف بين هذه الفئة من أبنائنا.

وأشار إلى أن البطولتان ستقامان عن بُعد وتم تقسيمهما إلى عدة مراحل، حيث تبدأ تصفيات البطولة الأولى المخصصة للطلاب من 28 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر، فيما ستقام تصفيات بطولة الطالبات من الثاني وحتى الخامس من ديسمبر، مضيفاً أن مثل هذه البطولات حظيت بإقبال كبير من الراغبين في المشاركة، حيث تم تسجيل 54 لاعباً،يمثلون 30 جامعة وكلية حكومية وأهلية، فيما بلغ عدد الطالبات المشاركات 27  لاعبة، يمثلن 17 جامعة وكلية حكومية وأهلية.

وأشار إلى أن 8 جامعات ستتأهل من كل بطولة للنهائيات للمنافسة الحضورية التي ستستضيفها إحدى الجامعات المتأهلة، فيما كلّف الاتحاد كلاً من زامل العثمان مشرفا عاماً على بطولة الطلاب، وتهاني آل مهدي مشرفة على بطولات الطالبات.

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