التحالف يرصد تحركات عدائية للحوثي في مطار صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف، اليوم السبت، إن “طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي”.

كما شدد على أن “استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”.

وأوضح التحالف أنه نفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مضيفا أن القوات اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، للضربات الجوية.

وأكد البيان أن العملية العسكرية، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وشملت الضربات الجوية استهداف معسكر “دار الرئاسة” في صنعاء، مجددا، استجابة للتهديد وبعد عملية استخباراتية دقيقة، وفق بيان التحالف.