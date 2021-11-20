بهدف “رومارينهو”.. الاتحاد يستعيد صدارة الدوري

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المناطق ـ متابعات

استعاد اتحاد جدة صدارته بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الطائي بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم السبت، في المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

واستغل الاتحاد تعثر ضمك بالتعادل أمام مضيفه الفتح 5-5 في افتتاح المرحلة ليستعيد صدارته.

 

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد خاصة في الشوط الأول والذي بدأه الضيوف بهجوم مكثف كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما سدد لاعبه الزيمبابوي موسونا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

 

عند الدقيقة 27 نجح البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد بتسجيل هدف المباراة بعدما حول عرضية زميله حمدان الشمراني بقدمه في شباك الطائي.

 

وواصل الاتحاد هجومه وكاد لاعبه عبدالعزيز البيشي أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

 

وفي الشوط الثاني حاول الطائي العودة للمباراة خاصة في العشر دقائق الأخيرة حينما فرض سيطرته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه حامد فلاتة الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي والذي أبعدها بصعوبة.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطة عن الشباب وضمك مع تبقي له مواجهة مؤجلة أمام الهلال، وبقي الطائي على رصيده السابق 10 نقاط ليتذيل الترتيب.

 

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