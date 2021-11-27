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رُغم الخسارة…جماهير نيوكاسل في لندن تدعم فريقها على الحلوة والمرة

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رُغم الخسارة…جماهير نيوكاسل في لندن تدعم فريقها على الحلوة والمرة

رُغم الخسارة…جماهير نيوكاسل في لندن تدعم فريقها على الحلوة والمرة
https://almnatiq.net/?p=1075108
المناطق_وليد الدباسي

خسر نيوكاسل في ملعب الإمارات في لندن ضد أرسنال بهدفين مقابل لاشيء مكملا المباراة رقم ثلاثة عشر دون فوز هذا الموسم وبالرغم من ذلك استمرت الجماهير بالهتاف بإسم الفريق والمدرب إلى هذه اللحظة والفريق مغادر لمدينة نيوكاسل بالحافلة ، جماهير فريق نيوكاسل عُرفت بدعم فريقها بغض النظر عن النتائج وهي كانت كل ماتريده من هذا الموسم هو تمام صفقة شراء نادي نيوكاسل وهذا ماحدث حتى البعض منهم اعترف لي بأنه لن يحزن كثيرا حال الهبوط هذا الموسم مادامت صفقة شراء ناديه من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاءه قد تمت وتأكد رحيل المالك السابق مايك آشلي ، فهم يعلمون بأن مسألة الصعود في حال هبوط الفريق لاسمح الله، مجرد مسألة موسم فقط ويعود ، لكن دعونا نتفائل فمازال الوقت مبكرا جدًا حيث يفصل نيوكاسل عن المركز العاشر عشر نقاط فقط و ثمان نقاط عن المركز الرابع عشر ، تعي الجماهير ج بأن سوق الانتقالات الشتوية القادم في شهر يناير أي بعد ٣٣ يوما فقط هي فترة مفصلية وحاسمة في مستقبل الفريق حيث يتضح لنا يوما بعد الآخر مباراة بعد الأخرى حاجة الفريق الماسة لتدعيم الصفوف وخصوصا الجانب الدفاعي الهرم وأن إشادات المدرب الجديد للاعبين تأتي من باب محاولة الحصول على أفضل مالديهم ويبدو أننا حصلنا على ذلك .

نتيجة اليوم محبطة بعد أداء الشوط الأول الجيد نسبيا رغم ماشهدناه لتحيز تحكيمي مؤسف وواضح من الحكم ستورات اتويل ضد نادي نيوكاسل طوال شوطي المباراة إضافة إلى انهيار الفريق المعتاد في الشوط الثاني ، فبرغم استياء الجماهير من التحكيم إلا أن استياءهم من المستوى خصوصا في الشوط الثاني كان أكثر بكثير ، مازال الطريق طويلا وبقاء الفريق في الدوري الممتاز ليس أمرا مستحيلا إذا أحسن نادي نيوكاسل والمدرب إيدي هاو في التدعيم العاجل لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم . ترميم دفاع نيوكاسل المطلب الأول للجماهير حاليا ، المبارتين القادمتين أمام نوريتش و برنلي في الرابع والثاني عشر من ديسمبر على ملعب نيوكاسل في السانت جيمس بارك مباراتين أمام فريقين يريدان تجنب الهبوط أيضا فلا بديل عن النقاط الستة الكاملة كون الفريق بعدها مباشرة سوف يختم سنة ٢٠٢١ بثلاث مواجهات نارية مع ليفربول وقطبي مدينة مانشستر في أحد عشر يوما فقط .

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