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غدا.. موسم الرياض يستضيف فعالية @Hack في أكبر حدث للأمن السيبراني

غدا.. موسم الرياض يستضيف فعالية @Hack في أكبر حدث للأمن السيبراني
https://almnatiq.net/?p=1075118
المناطق ـ متابعات

تنطلق فعالية “[email protected]” غدًا، أكبر حدث عالمي للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، وتقام في “واجهة الرياض” إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2021، والأكثر ثراءً وجذبًا للأحداث النوعية المثيرة لاهتمام الزوار بمختلف الأعمار، إذ تربط المنطقة المستثمرين والصناع العالميين بالمهتمين من المملكة وزوارها من الخارج، وتجمع أعظم العقول ونخبة المحترفين والمدربين على الصعيد العالمي في هذا المجال لأول مرة في المملكة.

 

وتأتي هذه الفعالية لتكون رافدًا مهمًّا لتحقيق هدف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بأن يكون هناك مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع والوصول إلى الريادة العالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.

 

ويقام هذا الحدث العالمي الذي تستمر فعالياته حتى الثلاثاء المقبل في “واجهة الرياض”، ويعد أكبر مؤتمر في الأمن السيبراني في كلٍّ من قارتي آسيا وأفريقيا، ترسيخًا لمكانة المملكة في المجال التقني، وتعزيزًا لقدراتها الرقمية، حيث أصبحت ثاني دولة عالميًّا في مجال الأمن السيبراني، والأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.

 

وتهدف الفعالية التي تأتي بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “Informa Tech” مع شركة”Black Hat”، والشريك والممكن الرقمي stc ، إلى زيادة الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، والتصدي لها، وتبادل آخر المستجدات في هذا المجال، وسط حضور أكثر من 200 متحدث ومدرِّب، و200 شركة رائدة وناشئة من حول العالم،الذين يقدمون حلولهم ومنتجاتهم في مجال الأمن السيبراني، ويمكن التسجيل مجانًا عبر الرابط https://athack.com/form/free-visitor-registration .

 

وتشمل أقسام فعالية “[email protected]”، قسم القمة التنفيذية المخصصة لصفوة الخبراء في الأمن السيبراني لمناقشة آخر مستجدات المجال، وقسم ورش العمل التقنية التي يعرض فيها المبرمجون أبرز الأدوات ذات المصدر المفتوح وأحدث الأبحاث والدراسات وتطورات مجال الأمن السيبراني، وقاعة الأعمال التي تعرض أبرز خدمات ومنتجات تقنية المعلومات، إضافةً إلى قسم المساحة التفاعلية بهدف بناء العلاقات المهنية ومعرفة أحدث التطورات التقنية وسط وجود العديد من الأنشطة الترفيهية.

 

كما تحتوي أقسام الفعالية، على قسم تحديات الأمن السيبراني الذي يقدم مجموعة جوائز تصل قيمتها إلى 1,000,000 ريال، وهي مقسمة على تحديين: الأول تحدي “التقط العلم” بمنافسة بين أفضل 1000 مشارك، وتحدي منصة مكافآت الثغرات ويستمر ثماني ساعات متواصلة، على أن يتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير من الفعالية.

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