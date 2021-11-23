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مشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي

مشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي
https://almnatiq.net/?p=1075122
المناطق_واس

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للاتحاد الآسيوي الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو.

وشهدت الجمعية العمومية إشادة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021،التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الثلاثاء الماضي.

وأثنى رئيس الاتحاد الآسيوي على الدور المحوري للاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية في ضمان مواصلة نهوض الاتحاد القاري.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم نهائي دوري أبطال آسيا من جانب الاتحاد السعودي، مثنيًا على المستوى المميز الذي وصلت إليه المملكة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

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