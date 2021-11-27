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إحتفالات بنادي سباقات الخيل بتتويج الجواد “فزاع” بطلاً لكأس قارة أمريكا اللاتينية

إحتفالات بنادي سباقات الخيل بتتويج الجواد “فزاع” بطلاً لكأس قارة أمريكا اللاتينية
https://almnatiq.net/?p=1075129
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توج الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل مروان العليان اليوم الإسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بكأس قارة أمريكا اللاتينية “الشوط الرئيسي لحفلي هذا الأسبوع للنادي”، بعد فوز الجواد “فزاع” بالمركز الأول.

وأقام نادي سباقات الخيل اليوم وأمس حفلي سباقه 47-48 بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، وتضمن كل حفل 11 شوطاً مختلف الدرجات والتصنيفات لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة لمختلف الأعمار وسط حضور جماهيري كبير عاشوا متعة السباقات والفعاليات المتمثلة في القرية الفروسية اللاتينية تزامنًا مع كأس أمريكا اللاتينية.

وتضمنت المنافسات عدة أشواط مهمة، ففي يوم الجمعة كان الشوط الرئيس “الأخير” على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وتوج مدير السباقات بالنادي سالم بن محفوظ إسطبل سلطان الغنام بالجائزة بعد فوز الجواد “أنا المقصود” الذي أشرف على تدريبه ممدوح العلي، فيما كانت أهم أشواط نادي سباقات الخيل اليوم متعددة ومتنوعة.

ففي شوط تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة فازت به الفرس “جمانة” لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ثم شوطين على دعم نادي سباقات الخيل للخيل المبيعة في مزاد 2020، وتوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل الملاك الفائزين بالشوطين وهما الفرس “ترمش” الفائزة بالشوط المخصص للأفراس، والجواد “سيف الصاملية” الفائز بشوط الحصن.

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