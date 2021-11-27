صباح غدٍ.. الأخضر يغادر للدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021

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تغادر بعثة المنتخب الوطني صباح غدٍ الأحد عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى “الدوحة” عاصمة دولة قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 .

وسيجري الأخضر مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي” عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

تجدر الإشارة بأن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” كلف مساعده “لورينت بونادي” ليكون مديرًا فنيًا للأخضر أثناء مشاركته في كأس العرب فيفا قطر 2021، فيما سيكون “رينارد” مشرفًا عامًا على المنتخب الوطني.

و ضمت قائمة الأخضر ( 23 ) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، عبدالله رديف، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة من كأس العرب فيفا قطر 2021 ، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.

وسيدشن الأخضر مشاركته يوم الأربعاء القادم بملاقاة منتخب الأردن على استاد المدينة التعليمية عند العاشرة مساءً.