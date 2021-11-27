احدث الأخبار

وزارة الإسكان تطالب أصحاب العقارا الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي مراجعة اللجنة المخصصة
أبرز المواد
 التعادل السلبي يخيم على لقاء برايتون أمام ضيفه ليدز يونايتد
الرياضة
 الكويت تقرر إيقاف الطيران مع 9 دول إفريقية بسبب المتحور الجديد لكورونا
أبرز المواد
 بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا يسجلو إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون
أبرز المواد
 إحتفالات بنادي سباقات الخيل بتتويج الجواد “فزاع” بطلاً لكأس قارة أمريكا اللاتينية
أبرز المواد
 صباح غدٍ.. الأخضر يغادر للدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021
أبرز المواد
 المملكة ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حزب الله منظمة إرهابية
أبرز المواد
 مشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي
أبرز المواد
 الأستاذ: برجس بن فهد في حوار خاص لـ “صحيفة المناطق”….الشباب هم ثروة الوطن
أبرز المواد
 غدا.. موسم الرياض يستضيف فعالية @Hack في أكبر حدث للأمن السيبراني
أبرز المواد
 القبض على (3) مواطنين لإطلاقهم النار في الهواء بإحدى المناسبات الخاصة بسكاكا
أبرز المواد
 رُغم الخسارة…جماهير نيوكاسل في لندن تدعم فريقها على الحلوة والمرة
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

وزارة الإسكان تطالب أصحاب العقارا الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي مراجعة اللجنة المخصصة

وزارة الإسكان تطالب أصحاب العقارا الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي مراجعة اللجنة المخصصة

أبرز المواد
التعادل السلبي يخيم على لقاء برايتون أمام ضيفه ليدز يونايتد

التعادل السلبي يخيم على لقاء برايتون أمام ضيفه ليدز يونايتد

الرياضة
الكويت تقرر إيقاف الطيران مع 9 دول إفريقية بسبب المتحور الجديد لكورونا

الكويت تقرر إيقاف الطيران مع 9 دول إفريقية بسبب المتحور الجديد لكورونا

أبرز المواد
بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا يسجلو إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون

بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا يسجلو إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون

أبرز المواد

صباح غدٍ.. الأخضر يغادر للدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021

صباح غدٍ.. الأخضر يغادر للدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021
https://almnatiq.net/?p=1075130
المناطق ـ متابعات

تغادر بعثة المنتخب الوطني صباح غدٍ الأحد عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى “الدوحة” عاصمة دولة قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 .

 

وسيجري الأخضر مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي” عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

 

تجدر الإشارة بأن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” كلف مساعده “لورينت بونادي” ليكون مديرًا فنيًا للأخضر أثناء مشاركته في كأس العرب فيفا قطر 2021، فيما سيكون “رينارد” مشرفًا عامًا على المنتخب الوطني.

 

و ضمت قائمة الأخضر ( 23 ) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، عبدالله رديف، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

 

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة من كأس العرب فيفا قطر 2021 ، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.

 

وسيدشن الأخضر مشاركته يوم الأربعاء القادم بملاقاة منتخب الأردن على استاد المدينة التعليمية عند العاشرة مساءً.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف

استبعاد زياد الجهني من قائمة الأخضر في “كأس العرب”.. واستدعاء رديف
رينارد: أرضية الملعب أقلقتنا أمام فيتنام.. والمباراة شهدت تنافس شديد

رينارد: أرضية الملعب أقلقتنا أمام فيتنام.. والمباراة شهدت تنافس شديد
الأخضر يواصل الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب الوطني بعد الفوز على فيتنام

الأخضر يواصل الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب الوطني بعد الفوز على فيتنام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*