الكويت تقرر إيقاف الطيران مع 9 دول إفريقية بسبب المتحور الجديد لكورونا

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دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم السبت، المواطنين لتجنب الـسـفـر للخارج حاليا إلا في حـالات الضرورة وخاصـة الدول الـتـي ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

وقررت الكويت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع 9 دول إفريقية، وفرض الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول.

وأعلن مجلس الوزراء إيقـاف رحلات الطيـران التجارية المباشـرة مـع كـل من “جنوب إفريقيا- نامبيا- بوتسـوانا- زيمبابوي– موزمبيق- ليسـوتو- إسواتيني– زامبيا- ملاوي”.

فيما مجلس الوزراء الكويتي “فرض الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول لمدة 7 أيام، وإجراء فحص pcr عند الوصول وفحص pcr في اليوم السادس”.

وشملت القرارات أيضًا منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى إشعار آخر.