مؤتمر الصحة يناقش إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة

المناطق ـ متابعات

أوضحت وزارة الصحة، تفاصيل وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ويستعرض ما يلي:

– الأوضاع العالمية

– المؤشرات الوبائية

– مستجدات اللقاحات

– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا وأبرز الإحصائيات الصحية

كما يتحدث خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

– تحديثات أمنية

– إحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية

ويناقش م. هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة خلال المؤتمر “إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة”.

ويستعرض د. عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة “وقاية”، خلال المؤتمر المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/GumcQCysDf — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 27, 2021