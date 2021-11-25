لماذا يشعر البعض بالبرد أكثر من غيرهم؟

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الشعور بالبرد بشكل متزايد عن الآخرين في نفس درجة الحرارة، قد يكون إشارة على حالة مرضية غير طبيعية ،إليك أسباب ذلك.

– بعض حالات الأنيميا يترافق معها، شعور متزايد بالبرد، بجانب أعراض اخرى كالإرهاق و اضطراب ضربات القلب.

-انخفاض نشاط «الغدة الدرقية»، والتي تسهم أفرازاتها في تنظيم عملية «الأيض الحيوي»، التي تنتج عنها أغلب الطاقة الحرارية، والتي تحافظ على اتزان درجة حرارتك، هي علة أخرى، الشعور المتزايد بالبرودة هو أحد أعراضها.

وعليه، إن كنت تشعر ببرودة مستمرة حتى بتواجدك في أماكن دافئة، بفارق ملحوظ عن زملائك أو أقرانك، فربما قد تحتاج لاستشارة طبيبك الخاص، للاطمئنان على حالتك الصحية العامة.