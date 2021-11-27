نشطاء تويتر بالمملكة يحمدون السلامة  للأمير مقرن بن عبد العزيز

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وصل مساء أمس، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية وإجراء عملية حساسة في الخارج .

وكان في استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، جموع من المسؤولين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

والتقى الأمير مقرن بشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز فور وصوله.

وتصد اسم الأمير مقرن بن عبد العزيز، التريند في موقع التواصل الاجتماعي توتير، حيث رحب بعودته أهل المملكة، والمسؤولين.

https://twitter.com/abdulrahman/status/1464689376424828933?s=20

وأجرى الأمير مقرن في أكتوبر الماضي، عملية جراحية نسبة خطورتها عالية لكنها تكللت بالنجاح.

https://twitter.com/sattam_al_saud/status/1464694486395621379?s=20

و الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، كان ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق.

جرى تعيينه أميرًا لمنطقة حائل في مارس 1980م، ثم عين في نوفمبر 1999 أميرًا لمنطقة المدينة المنورة.

وفي 22 أكتوبر 2005 عين رئيسًا للاستخبارات العامة خلفًا لأخيه الأمير نواف، وظل يتولى المنصب حتى 19 يوليو 2012 عندما عين مستشارًا للملك ومبعوثًا خاصًا له.

صاحب السمو الملكي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز خلال

وصوله مطار الملك خالد الدولي

بالرياض مغرب اليوم حفظه الله pic.twitter.com/zD2F88gFlg — صور آل سعود (@alsaud1ksa) November 27, 2021

وفي الأول من فبراير 2013 عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، بينما جرت في 23 يناير 2015 مبايعته وليّاً للعهد وعين نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

أنور الوطن بمقدمكم والحمدلله الذي من َّعلينا بشفاكم 💚#مقرن_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/fK6nULizJn — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 27, 2021

وفي 29 أبريل 2015 صدر الأمر الملكي بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.

#مقرن_بن_عبدالعزيز المَجدُ عوفِيَ إِذ عوفِيتَ وَالكَرَمُ

وَزالَ عَنكَ إِلى أَعدائِكَ الأَلَمُ

صَحَّت بِصِحَّتِكَ الغاراتُ وَاِبتَهَجَت

بِها المَكارِمُ وَاِنهَلَّت بِها الدِيَمُ عودا حميدا وعمرا مديدا إن شاء الله في طاعة الله ثم خدمة المليك والوطن ٠٠حفظك الله ورعاك pic.twitter.com/wi3G77JzSt — سبأ باهبري (@sababahabri) November 27, 2021