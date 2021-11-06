وزير النقل اليمني يشيد بدعم البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن

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ثمَّن الوكيل المساعد لوزارة النقل اليمنية، عامر الزعوي تدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الرامية إلى دعم جميع الخدمات التنموية والخدمية والحيوية لاسيما في قطاع النقل.

جاء ذلك خلال تَسلُّم إدارة مطار عدن الدولي، مُوَلِّدَين كهربائيين بطاقة توليدية 650 كيلو فولت، بدعم من البرنامج.

وقال الوكيل الزعوي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الدعم في مجال الطاقة، يمثل إضافة نوعية ستسهم في الارتقاء بمستوى نشاط مطار عدن على الأصعدة كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين طاقة كهربائية احتياطية.