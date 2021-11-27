عاصفة أروين تضرب بريطانيا.. قتلى وإغلاق طرق وانقطاع كهرباء

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لقي شخصان مصرعهما وقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، فيما علق السائقون على طرق غطاها الجليد مع اجتياح عاصفة أروين، السبت، شمال بريطانيا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، إنه يتوقع هبوب رياح سرعتها 160 كلم في الساعة بعد إعلان حالة تأهب حمراء ليلا شهد خلالها جزء كبير من المملكة المتحدة رياحا قوية مدمرة.

وصرح ماركو بيتاجنا الخبير في مكتب الأرصاد الجوية الذي خفض الآن مستوى التأهب إلى اللونين البرتقالي والأصفر حسب المناطق، “تسببت هذه العواصف القوية في الكثير من الاضطرابات، من جنوب غرب إنجلترا إلى شمال أسكتلندا”.

وأعلنت الشرطة مصرع رجلين مساء الجمعة بسبب سقوط أشجار، أحدهما في إيرلندا الشمالية في سيارته، والآخر في شمال غرب إنجلترا.

في أسكتلندا، قطع العديد من خطوط السكك الحديد بين إدنبرة وجلاسكو ومدن رئيسية أخرى، وتم إغلاق العديد من الطرق الأخرى بسبب انتشار الحطام.

وعلقت قرابة 120 شاحنة في الثلج على جزء من الطريق السريع بين مانشستر وليدز في شمال إنجلترا، وفق الشرطة التي نشرت صورا على تويتر للطرق المغطاة بالثلوج قبل إرسال الجرافات.

والعاصفة التي ترافقها رياح بسرعة 160 كلم تقريبا بالساعة، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 55 ألف مشترك في شمال إنجلترا، حسبما أعلنت مؤسسة الكهرباء في المنطقة.

أظهرت مقاطع الفيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي شدة الرياح وهيجان البحر في أنحاء البلاد. وحذر مكتب الأرصاد الجوية السبت من أن “الناس يجب أن يبتعدوا عن الساحل لأن الأمواج تشكل خطرا على حياتهم”.