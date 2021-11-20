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برشلونة يضرب ضيفه فياريال بثلاثية

برشلونة يضرب ضيفه فياريال بثلاثية
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انتزع فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه فياريال 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف سجله فرينكي دي يونج في الدقيقة 48، وتعادل فياريال عن طريق سامويل شوكويزي في الدقيقة 77، ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 88 قبل أن يختتم فيليب كوتينيو أهداف برشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

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