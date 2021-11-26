الفارس شربتلي بطل الشوط الكبير والختامي لجولات الرياض

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حقق الفارس عبد الله شربتلي المركز الأول في الشوط الكبير والمؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، ضمن اليوم الختامي لبطولة “جولات الرياض” لقفز الحواجز الدولية، التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية على مدى أسبوعين بواقع 32 شوطاً في نادي سباقات الخيل بالجنادرية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة.

وتوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفرسان الفائزين، حيث حقق شربتلي جائزة الشوط السادس والأخير من جولة التمايز بزمن 44.67 ثانية، فيما جاء ثانياً الفارس الروسي إيغور شيبريك بزمن 48.74 ثانية، وحل الفارس الأردني إبراهيم بشارات ثالثاً بزمن 45.66 ثانية (أربع أخطاء).

وفي الشوط الخامس، للفئة المتوسطة (ثلاث نجوم ـ ارتفاع ـ 1.35 متر) المؤهل أيضاً لكأس العالم، خطف الفارس شربتلي أيضاً المركز الأول بزمن 63.74 ثانية، فيما نال الفارس الأردني نصوح كيالي المركز الثاني بزمن 63.78 ثانية، وجاء مواطنه إبراهيم بشارات ثالثاً بزمن 67.83 ثانية.

وكانت أولى أشواط ختام “جولات الرياض” لقفز الحواجز الدولية، قد توج بها الفارس عبد الرحمن البلادي بشوط “الفئة الصغرى” لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.20 متر) وبزمن 53.43 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس محمد سعيد بزمن 53.93 ثانية، والثالث الفارس وليد الغامدي بزمن 54.23 ثانية.

وفي الشوط الثاني، المخصص للفرسان المبتدئين (ارتفاع 1.25 متر) فاز الفارس الجزائري عبد القادر بياطة بالمركز الأول وبزمن 83.40 ثانية، وحققت الفارسة الأميرة وطفة بنت عبد العزيز المركز الثاني بزمن 77.27 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث للفارسة تولين الرشيد بزمن 73.40 ثانية.

وفي الشوط الثالث المخصص لفئة الفرسان الناشئين (تحت 18 عاماً) وارتفاع 1.35 متر، فاز الفارس فيصل باكسري بالمركز الأول وبزمن 81.70 ثانية، وجاء ثانياً الفارس الروسي إيغور شيبريك بزمن 83.02 ثانية، يليه الفارسة الأمير العنود بنت عبد الله بزمن 80.53 ثانية.

وفي الشوط الرابع، للمستوى المتوسط فئة “النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر”، نجح في الفوز بالمركز الأول الفارس بدر الفرد بزمن 61.00 ثانية، يليه ثانياً الفارس خالد المبطي بزمن 61.13 ثانية، وثالثاً الفارس عبد الله الغامدي بزمن 62.62 ثانية.