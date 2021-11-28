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اختتام بطوله العالم للتايكوندو للسيدات بالرياض

اختتام بطوله العالم للتايكوندو للسيدات بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1075195
المناطق_الرياض

اختتمت على ملاعب الصالات الخضراء بمدينة الرياض منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيّدات، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيسة اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أضواء العريفي ، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونغ وون ، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري.

وشهدت منافسات اليوم الختامي تتويج أبطال الثمانية أوزان (تحت 46 كجم، تحت 49 كجم، تحت 57 كجم، تحت 62 كجم، تحت 73 كجم، 73 كجم وأكثر، تحت 53 كجم، تحت 67 كجم)، إذ تمكّنت الكورية كانغ مي-ريو من الفوز على الروسية آرتامونوفا بعد مواجهة قوية من الطرفين لتحقق ذهبية تحت 46 كجم، قبل أن تنال البرازيلية ذهبية تحت 62 كجم بعدما تمكّنت من تحقيق فوز كبير على التشيكية ستولابوفا بيترا التي حصلت على الميدالية الفضية، في الوقت الذي انتزعت به البريطانية والكدين بيانكا ذهبية +73 كجم من أمام نظيرتها الروسية كرستينا أديبايو.

وتمكنت التركية ميرفي دينسل من تحقيق ذهبية تحت 53 كجم بعد فوزها في النهائي على الأسبانية ماريا بيريز، وتوجت الروسية خان بولينا بذهبية حت 73 كجم بعد فوزٍ مثير بالنقطة الذهبية على الفرنسية لورين آلثي، بعدما حصدت الإيرانية زهرة شهيدي على ذهبية تحت 57 كجم بعد فوزها على الروسية بليزنياكوفا مارغريتا، في الوقت الذي حصلت فيه الروسية جيانا ميدفيفا على ذهبية تحت 49 كجم بعد هزيمة مواطنتها آنا كازارنوفسكيا.

وأعرب سمو الأمير فهد بن جلوي عن سعادته باستضافة المملكة للنسخة الأولى من البطولة، وهي امتداد لعدة أحداث رياضية أصبحت وجهتها الرئيسية المملكة بفضل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظها الله – والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والذي نعمل تحت قيادته على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

 

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