القبض علي لص يسلب سائقي سيارات الأجرة تحت تهديد السلاح في مكة

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ضبطت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في رجال البحث والتحري الجنائي، مواطنا بالعقد الثاني من العمر ، أثر قيامة بسلب سائق سيارات الأجرة «الليموزين» مستخدمًا سلاحًا أبيض، مهددًا الضحية بالقتل قبل سلب ما بحوزته من مبالغ مالية.

وكشفت المصادر بأن مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقي بلاغًا من سائق ليموزين (مقيم)، وادعى فيه أن شخصا لديه «سته أصابع باليد»، أستوقفه بحي العمرة وطلب منة إيصاله لحي الرصيفة، وقبل الوصول لوجهته التي طلبها، أظهر الجاني سلاحًا أبيض (سكين) ووضعها على رقبه المجني عليه طالبًا منه حصيلة عمله اليومي وسلب منه مبلغ 200 ريال.

وأكدت المصادر ، أن الجاني وبعد جريمة السلب كسر زجاج السيارة بحجر ، وهرب من الموقع وفور تلقي الجهات الأمنية المختصة بشرطة العاصمة المقدسة البلاغ، تم الانتشار والتحرك من قبل رجال البحث والتحري لضبط الجنائي، وجرى ضبط الجاني ومواجهته، والتعرف عليه في طابور العرض من قبل المجني عليه، وأعترف بالجريمة.

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وتمت إحالة ملف القضية والجاني لمركز شرطة المنصور بحكم الاختصاص المكاني، وإشعار فرع النيابه العامة بالجريمة، والرفع للأدلة الجنائية والبصمات لمعرفه عدد القضايا المتورط بها الجاني قبل إحالته للمحكمة الشرعية.