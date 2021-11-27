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وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء وبوزير الدفاع في جمهورية الأرجنتين

وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء وبوزير الدفاع في جمهورية الأرجنتين
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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الأرجنتين خورخي نعمة، ومعالي وزير الدفاع الأرجنتيني خورخي تايانا، وذلك خلال مأدبة غداء أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حسين محمد العسيري على شرف سمو وزير الخارجية في العاصمة بيونس آيرس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتطرق كذلك إلى أوجه تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمنع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

حضر مأدبة الغداء عدداً من مسؤولي الحكومة الأرجنتينية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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