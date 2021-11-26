عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

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المناطق_الرياض

تعد التوهجات الشمسية من الظواهر الفلكية التي يمكن أن تسبب عند وقوعها مشكلات في الطاقة الكهربائية على الأرض.

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