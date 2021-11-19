ما هي خطورة بلع الأطفال للبطاريات؟

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البطاريات المستديرة الشبيهة بالعملة المعدنية التي تستخدم في لعب الأطفال أو سماعات الأذن وغيرها من الأشياء، مليئة بمواد كيميائية خطرة . ولكن بالنسبة لكثير من الأطفال تبدو مثل قطعة حلوى تدفعهم إلى مصها.

وأظهر الباحثون أن أثر ابتلاع الطفل البطارية هو أسوأ مما كان يعتقد في السابق.

ويمكن للبطاريات المستديرة التي أحيانا ما يشار إليها بخلية زر، أن تتسبب في ضرر بالغ لبطانة المعدة، بحسب بحث جديد جرى تقديمه في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي في سان دييجو.

وكان الأطباء يوصون في السابق الآباء بالانتظار ومراقبة الطفل قبل أن يصلوا إلى المستشفى في حال ابتلع الطفل بطارية. ولكن بحسب الدراسة الجديدة، تظل البطارية تحدث ثقوبا في معدة الطفل حتى لو لم تظهر أعراض.

وقالت الباحثة الرئيسية رشا خلف من معهد صحة الجهاز الهضمي في مستشفى كولورادو للأطفال: “تسبب البطاريات في إحداث أضرار من بينها ثقوب في جدار المعدة، وبالتالي يجب أن يفكر الأطباء في إزالة البطاريات في أقرب وقت ممكن وألا يسمحوا لها بالمرور من القناة الهضمية”.

وهذه النتائج مبنية على بيانات جرى جمعها من المستشفيات عبر الولايات المتحدة الأمريكية لحالات ابتلع فيها الأطفال البطاريات المستديرة. وفي 60 % من الحالات، أصيبت معدتهم بجروح خطيرة بدرجات متفاوتة من الأعراض.

وقالت خلف: “نرى المزيد من الجروح جراء البطاريات المستديرة.. وتوجد هذه البطاريات في لعب الأطفال وأجهزة التحكم عن بعد ومفاتيح السيارات وبطاقات التهنئة الناطقة والساعات . إنها في كل مكان”.

وينصح الأطباء الآباء بنقل طفلهم إلى قسم الطوارئ على الفور لأن إزالة البطارية سوف يحتاج لتدخل جراحي على الأرجح.