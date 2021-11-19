عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

شرطة الجوف تقبض على 3 مواطنين أطلقوا النار في إحدى المناسبات الخاصة

شرطة الجوف تقبض على 3 مواطنين أطلقوا النار في إحدى المناسبات الخاصة

أبرز المواد
مسؤول يمني: المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة بمأرب أسهمت في تخفيف معاناة المُهَجَّرِين والنازحين

مسؤول يمني: المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة بمأرب أسهمت في تخفيف معاناة المُهَجَّرِين والنازحين

أبرز المواد
ما هي خطورة بلع الأطفال للبطاريات؟

ما هي خطورة بلع الأطفال للبطاريات؟

أبرز المواد
عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

أبرز المواد

ما هي خطورة بلع الأطفال للبطاريات؟

ما هي خطورة بلع الأطفال للبطاريات؟
https://almnatiq.net/?p=1075222
المناطق_الرياض

البطاريات المستديرة الشبيهة بالعملة المعدنية التي تستخدم في لعب الأطفال أو سماعات الأذن وغيرها من الأشياء، مليئة بمواد كيميائية خطرة . ولكن بالنسبة لكثير من الأطفال تبدو مثل قطعة حلوى تدفعهم إلى مصها.

وأظهر الباحثون أن أثر ابتلاع الطفل البطارية هو أسوأ مما كان يعتقد في السابق.

ويمكن للبطاريات المستديرة التي أحيانا ما يشار إليها بخلية زر، أن تتسبب في ضرر بالغ لبطانة المعدة، بحسب بحث جديد جرى تقديمه في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي في سان دييجو.

وكان الأطباء يوصون في السابق الآباء بالانتظار ومراقبة الطفل قبل أن يصلوا إلى المستشفى في حال ابتلع الطفل بطارية. ولكن بحسب الدراسة الجديدة، تظل البطارية تحدث ثقوبا في معدة الطفل حتى لو لم تظهر أعراض.

وقالت الباحثة الرئيسية رشا خلف من معهد صحة الجهاز الهضمي في مستشفى كولورادو للأطفال: “تسبب البطاريات في إحداث أضرار من بينها ثقوب في جدار المعدة، وبالتالي يجب أن يفكر الأطباء في إزالة البطاريات في أقرب وقت ممكن وألا يسمحوا لها بالمرور من القناة الهضمية”.

وهذه النتائج مبنية على بيانات جرى جمعها من المستشفيات عبر الولايات المتحدة الأمريكية لحالات ابتلع فيها الأطفال البطاريات المستديرة. وفي 60 % من الحالات، أصيبت معدتهم بجروح خطيرة بدرجات متفاوتة من الأعراض.

وقالت خلف: “نرى المزيد من الجروح جراء البطاريات المستديرة.. وتوجد هذه البطاريات في لعب الأطفال وأجهزة التحكم عن بعد ومفاتيح السيارات وبطاقات التهنئة الناطقة والساعات . إنها في كل مكان”.

وينصح الأطباء الآباء بنقل طفلهم إلى قسم الطوارئ على الفور لأن إزالة البطارية سوف يحتاج لتدخل جراحي على الأرجح.

Advertisements

روابط ذات صلة

خبير تقني يكشف عن خاصية جديدة بنظام تشغيل “آيفون”

خبير تقني يكشف عن خاصية جديدة بنظام تشغيل “آيفون”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*