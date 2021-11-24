مسؤول يمني: المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة بمأرب أسهمت في تخفيف معاناة المُهَجَّرِين والنازحين

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ثمَّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب في المجالات الإغاثية والخدمية المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف.

وقال الوزير الإرياني : إن هذه المشاريع الإنسانية الكبيرة لمركز الملك سلمان تؤكد مدى الحرص الذي تبديه قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على تقديم العون والمساندة للشعب اليمني في ظل الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبع سنوات.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الإرياني لعدد من المشاريع الصحية والإغاثية والإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين في مأرب، منها مشروعي طوارئ للإيواء، وإعادة تأهيل الأطفال المُجَنَّدِين والمتأثرين بالنزاع المسلح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد المسؤول اليمني أن الأعمال الإنسانية الجبارة والكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإنسانية، تسهم إسهاما كبيرا في تخفيف معاناة المُهَجَّرِين والنازحين في ظل ضعف أداء ودور المنظمات الدولية رغم كثافة النزوح إلى محافظة مأرب.