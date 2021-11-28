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كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية: يمكن إنتاج لقاح ضد المتغير الجديد لكورونا فى 100 يوم

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كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية: يمكن إنتاج لقاح ضد المتغير الجديد لكورونا فى 100 يوم

كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية: يمكن إنتاج لقاح ضد المتغير الجديد لكورونا فى 100 يوم
موعد نهاية فيروس كورونا
https://almnatiq.net/?p=1075234
المناطق_وكالات
رجح كبير المستشارين العلميين لدى الحكومة البريطانية باتريك فالانس، السبت، إمكانية إنتاج لقاح؛ للحماية من المتغير الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” في أقل من مائة يوم.
وقال السير فالانس – في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية – إن صانعي اللقاحات يبحثون بالفعل في كيفية جعل اللقاحات أكثر فاعلية ضد المتغيرات الناشئة، مٌشيرًا إلى أنه من الممكن إنتاج لقاح للمتغير الجديد من كورونا في حوالي مائة يوم.
وأوضح أن “هناك شركتين بالفعل بإمكانهما تعديل لقاحاتهما الحالية والحصول على لقاح جديد خصيصًا ضد هذا المتغير الجديد في حوالي مائة يوم”.
وشدد فالانس على أهمية تعزيز اللقاحات، مؤكدًا أنه مع استمرار تعزيز اللقاح، تصبح مستويات الأجسام المضادة عالية جدًا، ومن ثم فإنها تؤدي في الواقع إلى تغطية كافية للمتغيرات الأخرى لتثبت درجة كبيرة من الفعالية في الحماية ضد الفيروس.
وأكد علماء في جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا متغيرًا جديدًا من فيروس “كورونا”، كما ألقوا باللوم عليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.
وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة عن قلقهم أزاء ظهور سلالة “B.1.1.529″، حيث يحتوي هذا النوع الجديد على عدد كبير من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.
يُشار إلى أن عدد الإصابات اليومية في أكثر بلدان إفريقيا تضررُا تزايد بمقدار عشرة أضعاف منذ بداية الشهر.
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