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علامة فى شهيتك تدل على نشاط مرض كرون بالمعدة

علامة فى شهيتك تدل على نشاط مرض كرون بالمعدة
https://almnatiq.net/?p=1075240

يعد مرض كرون حالة طويلة الأمد تسبب التهاب في الأمعاء، وهناك عدد من العلامات التحذيرية، قد تكون الأعراض مستمرة أو قد تأتي وتختفي كل بضعة أسابيع أو أشهر.

إذا تم التحكم في الأعراض جيدًا، يمكنك أن تعيش حياة طبيعية مع هذه الحالة، فقد تتغير الأعراض أيضًا بمرور الوقت، مع فترات تكون فيها الأعراض قليلة أو معدومة، إذا كنت تعاني من الإسهال أو الدم في البراز أو فقدان الوزن غير المبرر أو الألم الشديد أو التعب، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بداء كرون، وفقًا لـ Crohn’s and Colitis UK.

تقول Mayo Clinic، أن هناك مجموعة متنوعة من علامات وأعراض داء كرون والتي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، حيث تؤكد أنه “عندما يكون المرض نشطًا”، فقد تشمل العلامات والأعراض انخفاض الشهية وفقدان الوزن.

قد تلاحظ أيضًا أنك تعاني من إسهال وحمى وإرهاق وآلام في البطن وتشنجات ودم في البراز وتقرحات في الفم، ويشير هذا عادة إلى  ما تتطور بشكل تدريجي، ولكن في بعض الأحيان تأتي فجأة، دون سابق إنذار.”

وفقًا لمايو كلينك، قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض كرون الحاد أيضًا من التهاب الجلد والعينين والمفاصل والتهاب الكبد أو القنوات الصفراوية ، تشمل العلامات الأخرى حصوات الكلى ونقص الحديد وتأخر النمو عند الأطفال.

قد تختلف الأعراض أيضًا اعتمادًا على مكان الإصابة بداء كرون في أمعائك، ينتمي مرض كرون إلى مجموعة من الحالات المعروفة باسم أمراض الأمعاء الالتهابية.

تقول مؤسسة Crohn’s and Colitis الخيرية في المملكة المتحدة: “إن مرض كرون حالة فردية جدًا وقد يظل بعض الأشخاص بصحة جيدة لفترة طويلة ، حتى لسنوات عديدة ، في حين أن البعض الآخر قد يكون لديهم نوبات متكررة أكثر”.

تضيف الجمعية الخيرية أن العديد من الأشخاص المصابين بداء كرون يعانون من أعراض خفيفة ومتكررة للإسهال والألم، وقد لا يؤثر مرضهم على حياتهم كثيرًا.

تنص هيئة الصحة البريطانية NHS على أنه يعتقد أن العديد من الأشياء يمكن أن تلعب دورًا في التسبب في الحالة، وتشمل هذه جيناتك، حيث من المرجح أن تحصل عليها إذا كان لدى أحد أفراد الأسرة المقربين، قد يكون أيضًا ناتجًا عن مشكلة في جهاز المناعة تؤدي إلى مهاجمة الجهاز الهضمي.

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