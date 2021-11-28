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أسترازينيكا تقوم بتجاربها فى بوتسوانا وسواتيني لتطوير لقاح لمتحور أوميكرون

أسترازينيكا تقوم بتجاربها فى بوتسوانا وسواتيني لتطوير لقاح لمتحور أوميكرون

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أسترازينيكا تقوم بتجاربها فى بوتسوانا وسواتيني لتطوير لقاح لمتحور أوميكرون

أسترازينيكا تقوم بتجاربها فى بوتسوانا وسواتيني لتطوير لقاح لمتحور أوميكرون
لقاح أسترازينيكا
https://almnatiq.net/?p=1075243
المناطق_وكالات

كشف موقع “ميديكال نيوز” عن أن شركة أسترازينيكا تطور لقاحًا ضد المتحور الجديد أوميكرون، مضيفة أنه فيما يتعلق بأحدث نسخة من فيروس كورونا الجديد، وفقًا لـGlobal News، قالت شركة أسترازينيكا AstraZeneca في 26 نوفمبر إنها تدرس تأثير متغير فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر بسرعة في جنوب أفريقيا على لقاح فيروس كورونا الجديد والأدوية المركبة من الأجسام المضادة.

قالت أسترازينيكا AstraZeneca إن الشركة تجري أبحاثًا في دولتين في جنوب أفريقيا، وهما بوتسوانا وسواتيني، لجمع البيانات، والتي ستمكن الشركة من جمع بيانات واقعية عن هذه السلالة الطافرة، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أسترازينيكا AstraZeneca أيضًا أن الشركة طورت منصة لقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد للاستجابة السريعة للمتغيرات الجديدة، موضحة إنه تم إنشاء منصة اللقاح في جامعة أكسفورد، ذكرت الشركة سابقًا أنها تطور لقاحًا متغيرًا لاستهداف متغيرات بيتا بشكل أفضل.

كما تختبر شركة جونسون فعالية لقاحها لفيروس كورونا ضد المتغيرات الجديدة، والذى يتميز بجرعة واحدة فقط .

وقال موقع ميديكال نيوز، إنه تم الموافقة على اللقاح بالكامل في كندا، وتم ترخيص اللقاح للاستخدام الطارئ للطلقات التعزيزية في الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بالاستجابة للسلالة المتغيرة، وفقًا لأخبار Forbes Business Network ، ردت شركة Johnson & Johnson في البريد الإلكتروني بأن الشركة تختبر فعالية لقاح كورونا الخاص بها ضد المتغير الجديد B.1.1.529.

كتب متحدث باسم الشركة: “نحن نراقب عن كثب متغيرات اوميكرون omicron الناشئة ونختبر بالفعل فعالية لقاحانا ضد المتغيرات الجديدة سريعة الانتشار التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقالت نوفافاكس، إنها بدأت في دراسة نسخة من لقاح كورونا ، مضيفة ، في 26 نوفمبر إنها بدأت العمل على نسخة من لقاح كورونا لاستهداف المتغيرات المكتشفة في جنوب إفريقيا وستكون جاهزة للاختبار في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ان لقاح كورونا الذي طورته شركة نوفافاكس Novavax هو لقاح بروتيني، وقد حصلت على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ في إندونيسيا والفلبين ودول أخرى ، وقدمت أيضًا مستندات تنظيمية في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا ودول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، قدمت Novavax أيضًا قائمة استخدامات الطوارئ (EUL) إلى منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومن المتوقع أن تقدم معلومات كاملة إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية  قبل نهاية العام.

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