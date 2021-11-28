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كوريا الجنوبية تجبر غير المحصنين على دفع ثمن علاجهم من كورونا عند الإصابة

كوريا الجنوبية تجبر غير المحصنين على دفع ثمن علاجهم من كورونا عند الإصابة
https://almnatiq.net/?p=1075246
المناطق_وكالات

تنظر سلطات كوريا الجنوبية في إلزام المواطنين غير المحصنين ضد فيروس كورونا بدفع تكاليف علاجهم من مرض كوفيد-19 الناجم عنه، حسبما كشفت وسائل إعلام (السبت).

ونقلت وكالة Newsis عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية قوله إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة نسبة المحصنين في البلاد التي تبلغ حاليا، وفقا للإحصاءات الأخيرة، 79,4% من إجمالي عدد السكان و91,2% من البالغين. وأوضح المصدر أن السلطات تعتبر هذه النسبة غير كافية على خلفية تنامي عدد الإصابات والحالات الخطرة.

وقال المصدر إن الموضوع نوقش من قبل السلطات وأن الحكومة ستنظر في الجانب التشريعي من الإجراء وكيفية ردود أفعال المواطنين عليه، وذلك قبل طرح الموضوع أمام البرلمان في ديسمبر المقبل من أجل إضفاء تعديلات على مشروع القانون الذي يجعل الحكومة تتحمل جميع النفقات المتعلقة بعلاج المواطنين من مرض «كوفيد-19»، والتي تقدر بما يعادل نحو 8,3 ألف دولار مقابل علاج شخص واحد.

وتسجل كوريا الجنوبية ما بين 3 و4 آلاف إصابة بفايروس كورونا يوميا، كما أنها سجلت أخيرا رقما قياسيا من الإصابات منذ بداية الجائحة.

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