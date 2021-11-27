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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
https://almnatiq.net/?p=1075249
المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على أجزاء من شرق ووسط المملكة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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