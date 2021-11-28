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متحور أوميكرون.. الحكومة الكويتية تستبعد إغلاق مطار البلاد والحدود

متحور أوميكرون.. الحكومة الكويتية تستبعد إغلاق مطار البلاد والحدود
https://almnatiq.net/?p=1075253
المناطق _ وكالات

قال نائب رئيس الوزراء الكويتي حمد جابر العلي، إن مطار البلاد وحدودها البرية والبحرية لن تغلق؛ من جراء متحور أوميكرون.

 

وأكد العلي، في الوقت ذاته، أن هناك خطوات يجب اتخاذها من الجميع في الداخل أو القادمين، والفيروس المتحور خطير، وهناك إغلاق في بعض الدول، وإيقاف الرحلات مع بعض الدول الإفريقية، وهذا ما سنقوم به ونوصي به، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

 

قرر مجلس الوزراء إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع 9 دول أفريقية وتطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين منها لمدة أسبوعين وإجراء فحصين «بي سي آر» عند الوصول وفي اليوم السادس.

 

وتضمن قرار المجلس منع دخول غير الكويتيين القادمين من تلك الدول، سواء كان القدوم مباشرة أو عبر دولة أخرى، ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما ويطبق القرار اعتبارا من اليوم الأحد.

 

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس لجنة كورونا الشيخ حمد جابر العلي، في تصريح لتليفزيون الكويت، أن اللجنة تدارست الخطوات التي سترفع لمجلس الوزراء بخصوص المتحور الجديد.

 

 لم ترصد أي حالة تحمل الفيروس الأفريقي المتحور (أوميكرون) في الكويت حتى ظهر أمس، مستبعدة العودة إلى الإغلاق والحظر، ونفت التوجه إلى إغلاق المطار مؤكدة أن الأوضاع الصحية في البلاد ممتازة ومستقرة.

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