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الفراج ينصح جماهير الاتحاد بتجنب مصير الأهلي والنصر

الفراج ينصح جماهير الاتحاد بتجنب مصير الأهلي والنصر

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الفراج ينصح جماهير الاتحاد بتجنب مصير الأهلي والنصر

الفراج ينصح جماهير الاتحاد بتجنب مصير الأهلي والنصر
https://almnatiq.net/?p=1075256
المناطق _ الرياض

حرص وليد الفراج، مقدم البرامج الرياضية، على توجيه نصيحة ورسالة إلى جماهير فريق الاتحاد من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت فيها أندية أخرى.

 

وكتب الفراج عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «رضخ الأهلي في مرحلة ما للمدرج وتورط بعقد ضخم مع لاعب نسي طريق الشباك ورضخ النصر في مرحلة ما لاعب كان صديقا للشباك لكنه كان ذا آثار مدمرة داخل المعسكر لكثرة طلباته .. الاتحاد لا يريد الدخول في ذات التجربة، على محبي العميد دعم رئيس ناديهم في رفضة زعزعه الفريق بشروط لاعب مهما كان».

 

وكانت إدارة الاتحاد قد قررت تجميد اللاعب سعود عبدالحميد ومنحه إجازة مفتوحة بعدما رفض محاولات تجديد عقده الذي ينتهي بعد نحو شهر.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة وذلك بعدما تفوق على الطائي بهدف دون رد سجله البرازيلي رومارينيو.

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