بروفيسور بعلم الجراثيم يحذر من عودة العالم لـ«نقطة الصفر» بسبب متحور كورونا الجديد نشر قبل 10 دقائق - 7:28 صباحًا, 28 نوفمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1075262 المناطق _ متابعات قال البروفيسور في علم الجراثيم الدكتور محمود حلبلب، إنه في حالة عدم قدرة العالم على احتواء متحور كورونا الجديد «أوميكرون» فقد نعود إلى نقطة الصفر. وأضاف، أن الرسالة الموجودة في معظم اللقاحات حول العالم مبنية على رسالة من السلالة التي ظهرت في منطقة ووهان الصينية في ديسمبر من العام 2019، وفق قناة الإخبارية. وأكمل، أن تلك الرسالة باتت قديمة جدا، وبات سهلا على معظم الشركات العاملة في مجال اللقاح تعديل الرسالة المتضمنة به للتعامل مع الفيروس المتحور. واستطرد، أن المشكلة الأن تتعلق بمدى القدرة على تصنيع مليارات الجرعات في وقت قصير وتوزيعه حول العالم، وتلك مشقة كبيرة، بينما تحضير اللقاح المناسب ليس أمرًا صعبًا. وأردف، أن الأمر مرهون بمتابعة النتائج خلال المرحلة المقبل ومدى بقاء اللقاحات فوق الخميس في المائة، منوها بأن التطعيم الكامل في إفريقيا لم يتجاوز سبعة في المائة. Advertisements
التعليقات (٠) اضف تعليق