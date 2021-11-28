بروفيسور بعلم الجراثيم يحذر من عودة العالم لـ«نقطة الصفر» بسبب متحور كورونا الجديد

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قال البروفيسور في علم الجراثيم الدكتور محمود حلبلب، إنه في حالة عدم قدرة العالم على احتواء متحور كورونا الجديد «أوميكرون» فقد نعود إلى نقطة الصفر.