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فعاليات ترفيهية لأطفال مرضى السكري في المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري

فعاليات ترفيهية لأطفال مرضى السكري في المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري
https://almnatiq.net/?p=1075265
المناطق _ المدينة المنورة

شارك فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة أمس مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في الفعاليات الترفيهية لأطفال مرضى السكري وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام وذلك بمقر المدينة .

وأوضحت قائدة الفريق إيمان البشير أن الفعاليات التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم وأدخلت الفرحة والبهجة في قلوبهم ، تضمنت أركان صحية توعوية وقراءات صحيحة من خلال القصص التثقفية والرسم والتلوين ومسابقات ترفيهية إلى جانب الهدايا المتنوعة، بالإضافة إلى ركن لقياس الضغط والسكر والوزن .

وفي ختام الفعاليات التي تهدف إلى التعريف بمرض السكري ورفع الوعي المجتمعي حول المرض وأنواعه وطرق الوقاية منه وعلاجه وتقديم الإرشادات التوعوية الصحية العامة للحضور إضافة إلى قياس العلامات الصحية الحيوية مع تقديم النصائح والإرشادات الصحية عبر فريق طبي متخصص ، تم تكريم الجهات واللجان المشاركة.

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