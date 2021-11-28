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مختص: كود البناء السعودي سيقضي على ظاهرة الغش في بناء المنازل الفترة المقبلة

مختص: كود البناء السعودي سيقضي على ظاهرة الغش في بناء المنازل الفترة المقبلة
https://almnatiq.net/?p=1075268
المناطق _ الرياض

قال المدير التنفيذي لشركة استشارات هندسية عبدالرحمن الموسى، إنه في الفترة المقبلة ستختفي ظاهرة الغش في بناء المنازل مع توافر كود البناء السعودي.

وأضاف «الموسى» خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن كثيرا من حالات الأخطاء والغش في المباني كانت تحدث سابقًا؛ ولكن في الوقت الحالي قلت كثيرًا ومع توافر كود البناء السعودي سوف تختفي مثل هذه الحالات.

وحول منزل المواطنة ندى الأصيل، قال «الموسى» إن احتمالات ما تعرض له المنزل ربما يعود إلى سوء التنفيذ بعدم جس التربة أو لدى المقاول أو الإشراف.

كانت المواطنة ندى الأصيل، كشفت معاناتها من «فلل الكراتين»، بعد أن باتت مأساتها مجرد شكوى متداولة لدى مكاتب الجهات المعنية.

وقالت ندى، رفعت الأمر إلى الجهات المعنية بذلك الشأن وتم رفض طلبي من جميع الجهات، وأصبحت أعيش في مقر بإيجار يصل قدره 22 ألف ريال يتم دفعها من راتب زوجي.

وتابعت، لن نجد شيئا من المتطلبات التي نريدها ولم يلتفت لنا أحد من الجهات المعنية وكل الردود تأتي منهم بالرفض، مشيرة إلى أن مهندسا قيَّم البيت على أنه «آيل للسقوط وغير صالح للسكن».

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