مختص: كود البناء السعودي سيقضي على ظاهرة الغش في بناء المنازل الفترة المقبلة

المناطق _ الرياض

قال المدير التنفيذي لشركة استشارات هندسية عبدالرحمن الموسى، إنه في الفترة المقبلة ستختفي ظاهرة الغش في بناء المنازل مع توافر كود البناء السعودي.