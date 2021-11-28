مختص: كود البناء السعودي سيقضي على ظاهرة الغش في بناء المنازل الفترة المقبلة

قال المدير التنفيذي لشركة استشارات هندسية عبدالرحمن الموسى، إنه في الفترة المقبلة ستختفي ظاهرة الغش في بناء المنازل مع توافر كود البناء السعودي.
وأضاف «الموسى» خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن كثيرا من حالات الأخطاء والغش في المباني كانت تحدث سابقًا؛ ولكن في الوقت الحالي قلت كثيرًا ومع توافر كود البناء السعودي سوف تختفي مثل هذه الحالات.
وحول منزل المواطنة ندى الأصيل، قال «الموسى» إن احتمالات ما تعرض له المنزل ربما يعود إلى سوء التنفيذ بعدم جس التربة أو لدى المقاول أو الإشراف.
كانت المواطنة ندى الأصيل، كشفت معاناتها من «فلل الكراتين»، بعد أن باتت مأساتها مجرد شكوى متداولة لدى مكاتب الجهات المعنية.
وقالت ندى، رفعت الأمر إلى الجهات المعنية بذلك الشأن وتم رفض طلبي من جميع الجهات، وأصبحت أعيش في مقر بإيجار يصل قدره 22 ألف ريال يتم دفعها من راتب زوجي.
وتابعت، لن نجد شيئا من المتطلبات التي نريدها ولم يلتفت لنا أحد من الجهات المعنية وكل الردود تأتي منهم بالرفض، مشيرة إلى أن مهندسا قيَّم البيت على أنه «آيل للسقوط وغير صالح للسكن».
فيديو | المدير التنفيذي لشركة استشارات هندسية عبدالرحمن الموسى لـ #نشرة_النهار:
في الفترة القادمة ستختفي ظاهرة الغش في بناء المنازل مع توفر كود البناء السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/QGXhg9efTt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق