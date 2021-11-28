البحرين.. إدراج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا

المناطق _ وكالات

أعلنت سلطات الطيران المدني البحرينية أنه تقرر إدراج أربع دول إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.