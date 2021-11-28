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البحرين.. إدراج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا

البحرين.. إدراج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا
https://almnatiq.net/?p=1075271
المناطق _ وكالات

أعلنت سلطات الطيران المدني البحرينية أنه تقرر إدراج أربع دول إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

 

تشمل القائمة المحدثة: «مالاوي، وموزمبيق، وأنجولا، وزامبيا» فضلًا عن الدول الموجودة على القائمة مسبقًا.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، سيتم استمرار تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت.

 

ويستثنى من ذلك المواطنون البحرينيون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

وتقرر الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى المعلنة مسبقًا للقادمين المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء.

ومن المقرر  الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقًا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وبموجب الحديث الجديد تضم القائمة الحمراء، جمهورية جنوب إفريقيا، وناميبيا، وجمهورية بوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، ومالاوي، وموزمبيق، وأنجولا، وزامبيا.

 

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