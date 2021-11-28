بريطانيا تطلق “عملة جديدة”.. والملكة إليزابيث تختار التصميم

المناطق _ وكالات

أعلنت بريطانيا، الأحد، إطلاق عملة معدنية جديدة فئة 50 بنسا، احتفالا باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش العام المقبل.

وقالت دار سك العملة الملكية، إن “العملة المعدنية ستحتوي على الرقم 70، الذي يمثل عدد سنوات حكم الملكة في عام 2022″، بحسب وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وتمت الموافقة على التصميم من قبل الملكة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بحدث ملكي على الحافة الخارجية لعملة من فئة 50 بنسا.

يشار إلى أن “دار سك العملة الملكية قامت بسك عملات معدنية في مناسبات مختلفة للملكة طوال فترة حكمها”.

والملكة إليزابيث الثانية هي صاحبة الرقم القياسي في مدة بقائها على العرش الذي اعتلته في 1952، ولا تزال شخصية محبوبة في بريطانيا وحول العالم، وتلقى تقديراً لمحافظتها على النظام الملكي على الرغم من التحولات الكبرى التي مرت بها بريطانيا خلال فترة حكمها.

وبعد نحو 70 عاماً على اعتلائها عرش بريطانيا، ما زالت الملكة إليزابيث تظهر في صحة جيدة في الأماكن العامة، لكنها تعرضت مؤخرا لوعكة صحية ونصحها الأطباء بالراحة.