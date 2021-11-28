رعب أوميكرون.. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

وسارعت الدول إلى اتخاذ إجراءات الوقاية منعا لوصول المتحور “أوميكورن” إلى أراضيها، فقد أعلن الكثير منها تعليق الرحلات الجوية مع جنوب إقريقيا، التي أعلنت اكتشاف المتحور الجديد على أراضيها، الأسبوع الماضي.

وسبب القلق الكبير من متحور كورونا، هو وجود عدد كبير من الطفرات، تقدر بـ 32 طفرة، فهذا قد يساعد الفيروس على تفادي المناعة وأثر اللقاحات الحالية، مما يعني العودة إلى المربع الأول في مواجهة الوباء.

والشركات، من جانبها، لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ أعلنت شركة فايزر الأميركية أنها تحقق في المتحور الجديد، الذي اكتشف للمرة الأولى في بوتسوانا، الدولة الجارة لجنوب إفريقيا.

وذكرت فايرز أنها يمكن أن تطور جرعات جديدة في غضون 6 أسابيع، على أن تبدأ عمليات الشحن خلال 3 أشهر.

لكن خبراء أبلغوا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جرعة واحدة من لقاح فرنسي جاهزة الآن لمواجهة المتحور الجديد، مرجحين أن تكون فعّالة للغاية في مواجهة “أوميكورن”.

ويرد الخبراء تقديرهم هذا إلى أن طريقة صناع لقاح “فالنيفا”الفرنسي يتميز بخصائص تجعله متميزا عن بقية اللقاحات.