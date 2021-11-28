احدث الأخبار

طبيبة تغذية تحذر من خطأ شائع يرتكبه الجميع عند تناول العسل
أبرز المواد
 أمانة الباحة تنفذ 3680 جولة وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
أهم الاخبار
 “الأرصاد”: أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
أهم الاخبار
 الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 النوم بهذه الطريقة قد يؤدي إلى الاكتئاب
منوعات
 رعب أوميكرون.. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري
أبرز المواد
 بريطانيا تطلق “عملة جديدة”.. والملكة إليزابيث تختار التصميم
أبرز المواد
 البحرين.. إدراج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا
أبرز المواد
 مختص: كود البناء السعودي سيقضي على ظاهرة الغش في بناء المنازل الفترة المقبلة
أبرز المواد
 فعاليات ترفيهية لأطفال مرضى السكري في المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري
أبرز المواد
 بروفيسور بعلم الجراثيم يحذر من عودة العالم لـ«نقطة الصفر» بسبب متحور كورونا الجديد
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة
أبرز المواد
عاجل

كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

طبيبة تغذية تحذر من خطأ شائع يرتكبه الجميع عند تناول العسل

طبيبة تغذية تحذر من خطأ شائع يرتكبه الجميع عند تناول العسل

أبرز المواد
أمانة الباحة تنفذ 3680 جولة وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الباحة تنفذ 3680 جولة وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أهم الاخبار
“الأرصاد”: أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

“الأرصاد”: أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

أهم الاخبار
الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

رعب أوميكرون.. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

رعب أوميكرون.. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري
https://almnatiq.net/?p=1075278
المناطق _ وكالات

قال خبراء بريطانيون، إن لقاحا صنعته شركة فرنسية، قد يكون الحل السحري في مواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بـ” أوميكرون”.

 

وسارعت الدول إلى اتخاذ إجراءات الوقاية منعا لوصول المتحور “أوميكورن” إلى أراضيها، فقد أعلن الكثير منها تعليق الرحلات الجوية مع جنوب إقريقيا، التي أعلنت اكتشاف المتحور الجديد على أراضيها، الأسبوع الماضي.

وسبب القلق الكبير من متحور كورونا، هو وجود عدد كبير من الطفرات، تقدر بـ 32 طفرة، فهذا قد يساعد الفيروس على تفادي المناعة وأثر اللقاحات الحالية، مما يعني العودة إلى المربع الأول في مواجهة الوباء.

والشركات، من جانبها، لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ أعلنت شركة فايزر الأميركية أنها تحقق في المتحور الجديد، الذي اكتشف للمرة الأولى في بوتسوانا، الدولة الجارة لجنوب إفريقيا.

وذكرت فايرز أنها يمكن أن تطور جرعات جديدة في غضون 6 أسابيع، على أن تبدأ عمليات الشحن خلال 3 أشهر.

لكن خبراء أبلغوا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جرعة واحدة من لقاح فرنسي جاهزة الآن لمواجهة المتحور الجديد، مرجحين أن تكون فعّالة للغاية في مواجهة “أوميكورن”.

ويرد الخبراء تقديرهم هذا إلى أن طريقة صناع لقاح “فالنيفا”الفرنسي يتميز بخصائص تجعله متميزا عن بقية اللقاحات.

ويحتوي لقاح “فالنيفا” على فيروس كورونا معطل بالكامل، ولا يمكن أن يسبب المرض ويقي من الداء عن طريق تعريف الجهاز المناعي بالتهديد الفيروسي، حيث يعمل الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، بما يساعد الجسم على محاربة الفيروس إذا اخترق الجسم.

وفي المقابل، تستخدم لقاح فايزر وأسترازينيكا ما يعرف بـ”شظايا جينية” من بروتين “سبايك”، وهو جزء من الفيروس يهاجم الخلايا السليمة في الجسم، وتستخدمه معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد “كوفيد-19”.

ولأن لقاح “فالينفا” يحتوي على أجزاء أكثر من الفيروس لكي يتعرف الجهاز المناعي بشكل أعمق على الفيروس، يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يكون أكثر “مقاومة للمتحورات” من بقية اللقاحات.

ويقول البروفيسور آدم فين، عضو المجموعة الاستشارية للحكومة البريطانية الخاصة بالتلقيح والتحصين ضد فيروس كورونا إن هناك دليلا نظريا قويا مفاده أن جرعة واحدة من لقاح “فالنيفا” يمكن أن توفر الحماية ضد متحور “أوميكورن”.

وأضاف: “من الواضح أننا سنحتاج إلى إعادة دراسة كيفية تفاعله مع هذا المتحور”، مشددا على أهمية القيام بذلك فورا.

واعتبر أنه من المحتمل أن يكون هذا اللقاح أكثر مرونة من غيره.

وكانت نتائج التجارب التي أجريت على اللقاح نُشرت الشهر الماضي أظهرت أنه فعّل بنسبة 95 بالمئة في الوقاية من العدوى.

كما  أظهرت التجارب على 4 آلاف مشارك إلى عدم وجود حالات شديدة بين المشاركين في التجارب.

Advertisements

روابط ذات صلة

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
البحرين.. إدراج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا

البحرين.. إدراج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا
بروفيسور بعلم الجراثيم يحذر من عودة العالم لـ«نقطة الصفر» بسبب متحور كورونا الجديد

بروفيسور بعلم الجراثيم يحذر من عودة العالم لـ«نقطة الصفر» بسبب متحور كورونا الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*