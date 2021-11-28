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الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
https://almnatiq.net/?p=1075284
المناطق _ وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98631.

وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثا من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

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