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أمانة الباحة تنفذ 3680 جولة وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الباحة تنفذ 3680 جولة وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الباحة تنفذ 3680 جولة وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
https://almnatiq.net/?p=1075290
المناطق _واس

نفذت أمانة منطقة الباحة 3680 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 9 منشآت تجارية، وتحرير 87 مخالفة للتدابير الاحترازية

والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها

الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق

العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال

الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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